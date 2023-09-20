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Любимый предмет гардероба женщин в возрасте 50+ снова в моде: раньше считался колхозным

20 сентября 2023 14:45
Любимый предмет гардероба женщин в возрасте 50+ снова в моде: раньше считался колхозным

Есть у каждой.

Мода часто заставляет вернуться к вещам, о которых, казалось, никто и никогда уже не вспомнит. Этой осенью стилисты ненавязчиво напоминают нам о предмете гардероба, который особенно любят возрастные дамы.

Раньше он считался признаком колхозного стиля, но теперь это атрибут любой уважающей себя модницы. В закромах у каждой есть серый кардиганчик. Так вот пришло время его достать. Об этом в своих социальных сетях заявил Александр Рогов. Эксперт дал напутствие тем, кто рискнет вновь примерить на себя неоднозначную кофточку.

По словам специалиста, лучше всего носить ее с джинсами, юбками и короткими шортами из шерсти. Рогов призвал не бояться экспериментов, но в то же время тщательно продумывать аутфит, чтобы не попасть впросак. Он заметил, что пикантный образ гарантирован лишь при «правильном стайлинге» .

Фото: Кадры из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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