Любимый предмет гардероба женщин в возрасте 50+ снова в моде: раньше считался колхозным

Мода часто заставляет вернуться к вещам, о которых, казалось, никто и никогда уже не вспомнит. Этой осенью стилисты ненавязчиво напоминают нам о предмете гардероба, который особенно любят возрастные дамы.

Раньше он считался признаком колхозного стиля, но теперь это атрибут любой уважающей себя модницы. В закромах у каждой есть серый кардиганчик. Так вот пришло время его достать. Об этом в своих социальных сетях заявил Александр Рогов. Эксперт дал напутствие тем, кто рискнет вновь примерить на себя неоднозначную кофточку.

По словам специалиста, лучше всего носить ее с джинсами, юбками и короткими шортами из шерсти. Рогов призвал не бояться экспериментов, но в то же время тщательно продумывать аутфит, чтобы не попасть впросак. Он заметил, что пикантный образ гарантирован лишь при «правильном стайлинге» .