Любимый персонаж Джорджа Мартина в «Доме дракона» почти наверняка погибнет в 3 сезоне: да так красиво, что мама не горюй

«Дом дракона» — не «Игра престолов», спин-офф уступает оригиналу почти во всем. Но есть у приквела то, чего никто не отрицает: россыпь ярких персонажей, за которых хочется переживать, как за старых знакомых. И у Джорджа Мартина среди этой бледноволосой братии есть безусловный любимчик — Деймон Таргариен.

Если вы думаете, что любимый герой Мартина доживет до спокойной старости — спешу разочаровать. В «Доме дракона» любовь автора обычно значит одно: готовьте платочки и валерьянку, герой уйдет красиво и навсегда.

В третьем сезоне Деймон наконец-то вырвется из мрачного Харренхолла, где бродил среди видений и призраков прошлого. По «Пламени и крови» он должен помочь Рейнире отбить Королевскую Гавань, а заодно мстить за гибель старшего сына — Принца Джейкериса. Это будет адская мясорубка — Битва при Глотке, один из самых кровавых морских боев Вестероса, где старые враги Деймона вернутся забрать долги.

Но самое вкусное — впереди. Все идет к дуэли века: Деймон верхом на Караксесе против Эймонда и его Вхагар — драконы сойдутся прямо над Глазом Бога. По легенде, именно там Деймон воткнет свой меч Темная Сестра в глазницу Эймонда. Цена — собственная жизнь: вместе с врагом он рухнет в ледяное озеро. Красиво, трагично и очень в духе Мартина.

Шоураннеры могут и затянуть расплату — все-таки держать Мэтта Смита в касте выгодно. Но фанаты «Танца драконов» знают: избежать этой развязки не удастся. Так что запасаемся платочками — Деймон Таргариен уйдет так, как и жил — ярко и без компромиссов.

Ранее мы также писали: Кабанчик «метнулся» рановато: сыгравший Роберта в «Игре престолов» актер так и не исполнил заветную мечту — шоураннеры на него «забили»