Любимый маникюр возрастных женщин оказался главным признаком провинциалки: проверьте себя

Руки женщины так же важны, как и ее лицо. Нужно, чтобы они были не только ухоженными и мягкими, ведь важную роль играет еще и маникюр. Так, неуместная длина или неактуальное покрытие с дизайном в один момент могут превратить самую стильную представительницу слабого пола в настоящую колхозницу.

Во-первых, нужно внимательнее подходить к дизайну. Девушки из провинции любят перегружать его множеством деталей. Использовать одновременно стразы, бусины, перламутр и даже наклейки. Хотя и минималистичный дизайн тоже может упростить и даже опошлить образ. Сюда относятся надписи на одном из ногтей.

Наконец, стоит избегать матового топа. Такое покрытие вышло из моды, поэтому сразу выдает простушку. Еще один моветон в ногтевой сфере — узоры, приуроченные к праздникам или временам года. Так что девушкам, которые хотят быть в тренде, нужно отказаться от снежинок, цветочков и пчелок.

Также не рекомендуют делать выбор в пользу нарочитой лаконичности: маникюр должен быть естественным и натуральным.