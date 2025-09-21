Меню
Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал

21 сентября 2025 17:09
Постановщик отдельно нахваливал Джека Николсона.

На Петербургском международном экономическом форуме Никите Михалкову задавали вопрос о фильмах, которые должен посмотреть каждый молодой человек. И ответ постановщика удивил многих.

Наряду с важными российскими и советскими картинами режиссер назвал одну американскую. Причем речь зашла не о киноклассике вроде «Крестного отца» или «Терминатора» — Никита Сергеевич выбрал малоизвестную сегодня американскую картину 1970 года — «Пять легких пьес» (Five Easy Pieces) с Джеком Николсоном.

Что это за фильм?

Этот независимый проект стал культовым для поколения 70-х, собрав 18 млн долларов в прокате при бюджете всего-то в 1.6 миллиона.

Николсон играет Роберта Дюпеа — талантливого пианиста из интеллигентной семьи, который сбегает от своего прошлого, чтобы работать на нефтяных полях и жить в трейлере с простоватой официанткой Рейетт (Карен Блэк).

Это медленное, меланхоличное роуд-муви о бегстве от себя, социальном отчуждении и поиске идентичности.

Почему именно он?

Михалков пояснял:

«Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое».

«Пять легких пьес» — это манифест эпохи «нового Голливуда», когда режиссеры экспериментировали с формой, а герои были не идеальными суперменами, а сложными, неприкаянными антигероями.

Скандальный фон

Впрочем, сегодня фильм смотрится иначе — в 2022 году актриса Сэлли Стразерс обвинила режиссера Боба Рафельсона в принуждении к съемкам в обнаженном виде против ее воли — ей обещали, что «горячие» кадры не войдут в финальный монтаж.

Ранее мы также писали: «Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
