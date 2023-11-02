Любимый актер Роу: куда пропал любимый герой из лучших советских сказок

Анатолий Кубацкий стал всесоюзной звездой благодаря работе с режиссером Александром Роу. Артист сыграл во множестве фильмов легендарного постановщика, например в «Морозко», «Королевстве кривых зеркал» и других работах. Он считался одним из самых ярких артистов советского экрана, но в 70-х неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Кубацкий не отличался общительностью и с трудом заводил друзей. Он предпочитал работать с уже знакомыми режиссерами, поэтому никогда не отказывался от ролей, которые предлагал Роу. А когда тот скончался в 1973 году, то артист остался практически без работы.

В тот период Кубацкий появился еще в нескольких картинах, а потом окончательно оставил профессию. Он начал вести затворнический образ жизни, а в 1987 году скончалась его жена, что стало большим ударом для артиста.

Кубацкий даже не планировал вернуться на экраны. Он переехал в Дом ветеранов кино, где умер в 2001 году. Звезда сцены ушел на 93-м году жизни от многочисленных болезней.