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Киноафиша Статьи Любимым именем российских пенсионерок называют американских детей: все из-за одного фильма

Любимым именем российских пенсионерок называют американских детей: все из-за одного фильма

8 ноября 2023 14:15
Любимым именем российских пенсионерок называют американских детей: все из-за одного фильма

Голливудский блокбастер подарил ему вторую волну популярности.

Мода на имена меняется от эпохи к эпохе. Популярные песни, кинофильмы, известные люди — все они влияют на то, как молодые родители называют своих детей. После выхода ленты «Брат» в России стало востребованным имя Данила, а полет Гагарина в космос спровоцировал бум новорожденных Юриев.

Поспособствовал появлению «тренда» и Леонид Утесов. Певца обожали миллионы советских граждан. Неудивительно, что мамочки мечтали родить своего маленького Леонида. Однако даже Каневский и Агутин не смогли сохранить моду на это имя. Сегодня в России Лень все меньше, зато их полюбили в США.

Все благодаря боевику Зака Снайдера «300 спартанцев». Героем культового эпизода древнегреческой истории стал царь Спарты Леонид. Брутальный персонаж в исполнении Джерарда Батлера вдохновил многих американцев назвать сыновей в честь античного правителя, павшего в Фермопильском сражении.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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