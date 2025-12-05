Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

Меню
5 декабря 2025 08:27
Кадр из сериала «Великолепный век»

Справедливости ради, в Турции эту рыбешку готовили по-особому.

Сулейман Великолепный – султан, чьи завоевания и реформы изменили ход истории. Но, при всей своей безграничной власти и богатстве он оставался удивительно непритязателен в еде.

Среди роскошных яств дворцовой кухни любимчик зрительниц «Великолепного века» нередко выбирал… жареную хамсу – ту самую рыбу, которую в России многие и сегодня воспринимают скорее как корм для животных.

Это что за зверь?

Хамса (она же европейский анчоус), которую мы привычно видим в замороженных брикетах, нередко отправляется на корм дворовым котам или собакам. Моя прабабушка, например, без тени сомнений покупала рыбешку килограммами нашим четвероногим друзьям во дворе.

Зато в Османской империи это блюдо подавали самому султану – и он ценил его превыше изысканных деликатесов.

Впрочем, справедливости ради: в России хамсу тоже едят – аппетитных рецептов масса. Но контраст всё равно впечатляет: в одной культуре – «царское угощение», в другой – «подкорми голодного Барбоса».

Рецепт жареной хамсы по‑султански

Ингредиенты:

  • свежая (или свежезамороженная) хамса – 500 г;
  • пшеничная мука – 3-4 ст. л.;
  • растительное масло (лучше оливковое) – для жарки;
  • соль – по вкусу;
  • чёрный молотый перец – по вкусу;
  • зелень (петрушка, укроп или зелёный лук) – для подачи;
  • лимон – 1 шт. (для сбрызгивания).

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка рыбы.

Если хамса замороженная – разморозьте при комнатной температуре.

Аккуратно выпотрошите каждую рыбку, удалив внутренности. Головы можно оставить или удалить по желанию.

Промойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  1. Панировка.

В миску насыпьте муку, добавьте соль и перец, перемешайте.

Каждую рыбку обваляйте в муке, стряхнув излишки.

  1. Жарка.

На сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла (хамса должна свободно плавать в нём, как во фритюре).

Выкладывайте рыбу в один слой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны).

Готовую хамсу перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  1. Подача.

Выложите жареную хамсу по кругу на большое блюдо.

Посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Рядом положите дольку лимона – чтобы каждый мог сбрызнуть рыбу по вкусу. На все про все уйдет 30-35 минут!

Секреты вкуса:

Для хрустящей корочки можно дважды обвалять рыбу в муке или добавить в панировку немного кукурузного крахмала.

Если любите острое, в муку можно добавить щепотку красного перца.

Традиционно хамсу едят руками, беря за хвостик и отправляя в рот – так вкуснее!

Почему это блюдо стало любимым у султана?

Хамса – рыба с ярким, насыщенным вкусом, который не требует сложных соусов или маринадов. В Османской кухне её ценили за простоту приготовления, сочность и нежность мяса, баланс соли и естественной жирности.

А ещё – за доступность: хамса водится в Средиземном и Чёрном морях, поэтому была привычным продуктом для жителей империи.

Любопытный факт

Сегодня вариации жареной хамсы можно встретить в кухнях разных стран: в Греции её подают с лимоном и орегано; в Италии добавляют в пасту или пиццу; на юге России жарят с луком и подают к варёной картошке.

Так что, если у вас в морозилке завалялся брикет хамсы, попробуйте приготовить ее по‑султански – возможно, вы откроете для себя новый любимый вкус. Но хвостики, все-таки, скормите «хвостатым».

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
