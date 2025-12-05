Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

Сулейман Великолепный – султан, чьи завоевания и реформы изменили ход истории. Но, при всей своей безграничной власти и богатстве он оставался удивительно непритязателен в еде.
Среди роскошных яств дворцовой кухни любимчик зрительниц «Великолепного века» нередко выбирал… жареную хамсу – ту самую рыбу, которую в России многие и сегодня воспринимают скорее как корм для животных.
Это что за зверь?
Хамса (она же европейский анчоус), которую мы привычно видим в замороженных брикетах, нередко отправляется на корм дворовым котам или собакам. Моя прабабушка, например, без тени сомнений покупала рыбешку килограммами нашим четвероногим друзьям во дворе.
Зато в Османской империи это блюдо подавали самому султану – и он ценил его превыше изысканных деликатесов.
Впрочем, справедливости ради: в России хамсу тоже едят – аппетитных рецептов масса. Но контраст всё равно впечатляет: в одной культуре – «царское угощение», в другой – «подкорми голодного Барбоса».
Рецепт жареной хамсы по‑султански
Ингредиенты:
- свежая (или свежезамороженная) хамса – 500 г;
- пшеничная мука – 3-4 ст. л.;
- растительное масло (лучше оливковое) – для жарки;
- соль – по вкусу;
- чёрный молотый перец – по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп или зелёный лук) – для подачи;
- лимон – 1 шт. (для сбрызгивания).
Пошаговый рецепт:
- Подготовка рыбы.
Если хамса замороженная – разморозьте при комнатной температуре.
Аккуратно выпотрошите каждую рыбку, удалив внутренности. Головы можно оставить или удалить по желанию.
Промойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Панировка.
В миску насыпьте муку, добавьте соль и перец, перемешайте.
Каждую рыбку обваляйте в муке, стряхнув излишки.
- Жарка.
На сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла (хамса должна свободно плавать в нём, как во фритюре).
Выкладывайте рыбу в один слой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны).
Готовую хамсу перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Подача.
Выложите жареную хамсу по кругу на большое блюдо.
Посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Рядом положите дольку лимона – чтобы каждый мог сбрызнуть рыбу по вкусу. На все про все уйдет 30-35 минут!
Секреты вкуса:
Для хрустящей корочки можно дважды обвалять рыбу в муке или добавить в панировку немного кукурузного крахмала.
Если любите острое, в муку можно добавить щепотку красного перца.
Традиционно хамсу едят руками, беря за хвостик и отправляя в рот – так вкуснее!
Почему это блюдо стало любимым у султана?
Хамса – рыба с ярким, насыщенным вкусом, который не требует сложных соусов или маринадов. В Османской кухне её ценили за простоту приготовления, сочность и нежность мяса, баланс соли и естественной жирности.
А ещё – за доступность: хамса водится в Средиземном и Чёрном морях, поэтому была привычным продуктом для жителей империи.
Любопытный факт
Сегодня вариации жареной хамсы можно встретить в кухнях разных стран: в Греции её подают с лимоном и орегано; в Италии добавляют в пасту или пиццу; на юге России жарят с луком и подают к варёной картошке.
Так что, если у вас в морозилке завалялся брикет хамсы, попробуйте приготовить ее по‑султански – возможно, вы откроете для себя новый любимый вкус. Но хвостики, все-таки, скормите «хвостатым».
