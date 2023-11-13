Любимые свитера женщин в возрасте 50+ больше не в моде: продолжают носить только колхозницы

Свитера — неотъемлемая часть гардероба. Они помогают согреться в холодное время года, но при этом есть модели, которые уродуют своих обладательниц.

Так уж вышло, что большинство свитеров, давно вышедших из моды, пользуются большой популярностью у дам за 50. Например, кофту с украшением в виде косичек стилисты советуют срочно отправить в утиль, если, конечно, вы не хотите сойти за колхозницу.

Другая модель, от которой нужно отказаться, — это кофта из тонкого материала с V-образным вырезом, делающая любую фигуру бесформенной. Носить такое можно только на даче и при условии, что вас никто не увидит.

Кроме того, ни одну женщину не красят свитера с завязками или другими совершенно не нужными элементами декора. Лишние аксессуары делают образ дешевым. Если же вам хочется выделиться из толпы, то лучше отдать предпочтением свитерам из пушистого материала.

И завершают ряд антитрендов кофты с горизонтальными разноцветными полосками. Особенно следует опасаться крупного рисунка и вязки.