Любимые народом песни Цоя — мыльный пузырь? Не поверите, кем он «вдохновился»
От музыканта такого не ожидали.
Виктор Цой стал легендой еще при жизни. Его внезапная гибель потрясла всю страну, но также закрепила за ним культовый статус. Однако, несмотря на армию фанатов группы «Кино», которая постоянно пополняется, у творчества Цоя есть немало ненавистников.
Хейтеры уже давно пытаются доказать, что все песни Виктора Робертовича — это сплошной плагиат. Пользователь Сети под именем Павел Лапин уверен, что главными «вдохновителями» Цоя стали прославленные британские коллективы The Cure, The Smith, Joy Division и The Sisters of Mercy. Так, нетленный хит «Перемен» перекликается с композицией The Smith под названием Barbarism begins at home. А грустная и мрачная «Спокойная ночь» — это точная калька с песни Faith от The Cure.
Однако преданные поклонники культового музыканта настаивают на своем и всячески обеляют любимого артиста: «Несколько мелодий похожих — начальные проигрыши. И на этом все», «В творчестве Цоя главное — это тексты, а вообще все музыканты друг у друга воруют», «Это сложно назвать плагиатом. Скорее музыкальная шутка».