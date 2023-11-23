Любимую закуску царя из «Ивана Васильевича» стали забывать: зря, ведь она очень вкусная

В советские времена не было закуски известнее, чем кабачковая икра. Хозяйки осенью закатывали банки с овощами, следуя собственным проверенным рецептам. А комедия «Иван Васильевич меняет профессию» и царь в исполнении Юрия Яковлева оставили блюдо в истории.

Но с годами «икру заморскую, баклажанную» начали стремительно забывать. Сейчас россияне лишь изредка покупают ее в магазинах, собственными же заготовками практически никто не занимается. И очень зря, ведь домашний вкус ни с чем не спутать. Тем более что с классическим рецептом справится даже повар-новичок.

Необходимо нарезать на кубики полтора килограмма кабачков. Одну морковь измельчают на терке. Луковицу следует нашинковать, а затем обжарить на сковороде. Туда же добавляют натертую морковь и томатную пасту.

Получившую зажарку перекладывают в кастрюлю, куда отправляют специи и кабачок. Все ингредиенты перемешивают и тушат на протяжении 40 минут.

Готовое блюдо необходимо обработать блендером до пюреобразного состояния. После чего туда добавляют одну столовую ложку уксуса и доводят на плите до кипения. Затем икру можно закатывать в банки.