Любимую Шепелева перепутали с мужчиной на свежем фото: понятно, почему редко показывает

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске в одиночестве не остался. Телеведущий закрутил роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. У пары появился общий ребенок, сын Тихон, но в ЗАГС возлюбленные не спешат.

Многие считают, что знаменитость не собирается жениться на своей избраннице. Более того, интернет-пользователи не исключают того, что Шепелев стесняется матери своего младшего наследника. Дмитрий крайне редко показывает гражданскую жену публике. Недавно он сделал исключение, но добром это не кончилось.

Вместе с Тулуповой телеведущий принял участие в съемках одного из шоу. Кадрами с бэкстейджа он поделился в своих социальных сетях. На фото запечатлена и Екатерина. Правда, многие перепутали ее с мужчиной.

Дизайнер сменила прическу — сделала короткую стрижку и перекрасилась из блондинки в шатенку. Но смутило подписчиков не только это.