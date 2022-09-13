Любимую комедию СССР могли запретить: спасение обошлось очень дорого

С момента выхода картины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» на экраны в 1964 году прошло много лет, но лента до сих пор остается любимым фильмом зрителей. Кино о буднях летнего лагеря понравилось не только детям, но и взрослым, а фразы ушли в народ. Но премьеру комедии ее режиссер Элем Климов добивался нервным и тяжким трудом.

Фильм стал дипломной работой студента ВГИКа, к которой преподаватели отнеслись с подозрением — уж слишком смелым им показался сценарий. На свой страх и риск Климов начал съемки, причем старался потратить как можно больше из выделенного бюджета, чтобы чиновникам было невыгодно убирать ленту на полку. Однако цензоры нашли другие поводы для придирок и потребовали заменить Евгения Евстигнеева на Михаила Пуговкина. Климов заявил, что в таком случае прекратит работу над картиной.

На смотре готовой комедии на студии «Мосфильм» царила напряженная тишина: чиновники не засмеялись ни на одной сцене. А в эпизоде похорон и вовсе усмотрели намеки на погребение Хрущева. При этом самого политика фильм откровенно позабавил. Картину все-таки допустили к прокату, но выделили ей лишь утренние показы. Тем не менее работа Климова собрала у экранов более 13 млн человек.