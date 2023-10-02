Любимой певицей Крутого оказалась вовсе не Аллегрова: давно пропала за границей

Игорю Крутому приписывали роман с Ириной Аллегровой, но к реальности эти домыслы никакого отношения не имели. «Шальная императрица» и известный композитор всего лишь друзья. В свое время продюсер выступал дуэтом с другой очаровательной блондинкой. Эта пара быстро покорила сердца слушателей.

Вместе с Ларой Фабиан композитор перепел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Эта композиция была невероятно популярной, но за громким успехом случилось затишье. Вот уже несколько лет иностранная певица не появляется в России.

К счастью для поклонников, Фабиан активно ведет социальные сети. Из публикаций звезды очевидно, что она живет во Франции и продолжает заниматься любимым делом, не вспоминая об Игоре Яковлевиче. В свои 53 года знаменитость превосходно выглядит. Ее фигура остается стройной, а на лице практически нет морщин.