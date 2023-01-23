Любимой гимнастке Ирины Винер 43 года: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Ирина Винер воспитала не одну звезду художественной гимнастики. Среди всех своих воспитанниц именитый тренер особенно выделяла одну спортсменку. Ею стала Яна Батыршина.

Знаменитость не планировала всерьез строить спортивную карьеру, как вдруг к ней проявила интерес сама Винер. Их первая встреча состоялась в Ташкенте, где Ирина Александровна ежегодно устраивала просмотры гимнасток в сборную Узбекистана. На мероприятие юная спортсменка пришла вместе со своим тренером Валентиной Черновой, от которой знаменитая наставница ее впоследствии и забрала.

«Я была для нее солнечным лучиком», — отметила любимая гимнастка Винер в беседе с порталом BLITZ+. В дальнейшем она стала успешной спортсменкой — всего на ее счету 180 медалей.

К слову, после завершения карьеры Батыршина подалась на телевидение. Впервые она попробовала себя в роли ведущей в 2000 году. Сегодня звезда работает на телеканале «Матч ТВ». Стоит признать, что в свои 43 года Яна находится в прекрасной форме. Поклонники гимнастки отмечают, что ей трудно дать больше 16 лет.