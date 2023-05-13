Любимой актрисе Райкина пробиться в кино не помог даже известный муж вот в чем причина

Виктория Горшенина решила начать свою актерскую карьеру с театральной сцены, и ей повезло встретиться с гениальным Аркадием Райкиным. Маэстро оценил талант девушки и задействовал ее во многих постановках. Однако, будучи незаменимой частью труппы известного артиста, красавица понимала, что не сможет сниматься в кино.

Но на ее пути появился режиссер Ян Фрид. Он принял участие в создании таких картин, как «Любовь Яровая», «Весенние хлопоты» и «Дорога правды». Окружающие полагали, что постановщик вскоре начнет продвигать свою избранницу на большие экраны. Однако из уважения к Райкину он не позволял супруге пробовать свои силы на съемочной площадке.

Впрочем, спустя долгие годы Аркадий Исаакович смягчился и позволил своей любимой актрисе сыграть главную роль в его комедии «Люди и манекены». После премьеры фильма Горшенина проснулась знаменитой. Тем не менее большой кинозвездой ей стать так и не удалось. А брак с режиссером не принес артистке значимых успехов.