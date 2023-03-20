Любимого россиянами лица больше нет: Филиппа Киркорова после пластики не узнать
Новый образ вызывает у пользователей Сети только смех.
Даже мужчины порой переживают по поводу своего возраста и стараются как можно дольше скрывать внешние изменения. Но Филипп Киркоров пошёл дальше и решил кардинально сменить имидж.
Король эстрады вместо помпезных нарядов украшенных стразами, теперь предпочитает модную в последних сезонах спортивную одежду. И если новые образы понравились поклонникам артиста, то его изменившееся внешность вызывает у людей лишь насмешки.
Любимые певец многих россиян стал настоящей жертвой пластических хирургов. Его мимика кажется неестественной, а лицо напоминает маску. Но больше всего удивления вызвали новые брови Киркорова.
«Любила его брови домиком, и ехидный взгляд, а теперь словно мама косички затянула», «Такое ощущение, что под шапкой скотч на котором натянутые брови держатся», – прокомментировали пользователи Сети новый образ музыканта.