Любимого россиянами лица больше нет: Филиппа Киркорова после пластики не узнать

Даже мужчины порой переживают по поводу своего возраста и стараются как можно дольше скрывать внешние изменения. Но Филипп Киркоров пошёл дальше и решил кардинально сменить имидж.

Король эстрады вместо помпезных нарядов украшенных стразами, теперь предпочитает модную в последних сезонах спортивную одежду. И если новые образы понравились поклонникам артиста, то его изменившееся внешность вызывает у людей лишь насмешки.

Любимые певец многих россиян стал настоящей жертвой пластических хирургов. Его мимика кажется неестественной, а лицо напоминает маску. Но больше всего удивления вызвали новые брови Киркорова.