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Любимого россиянами лица больше нет: Филиппа Киркорова после пластики не узнать

20 марта 2023 09:45
Любимого россиянами лица больше нет: Филиппа Киркорова после пластики не узнать

Новый образ вызывает у пользователей Сети только смех. 

Даже мужчины порой переживают по поводу своего возраста и стараются как можно дольше скрывать внешние изменения. Но Филипп Киркоров пошёл дальше и решил кардинально сменить имидж.

Король эстрады вместо помпезных нарядов украшенных стразами, теперь предпочитает модную в последних сезонах спортивную одежду. И если новые образы понравились поклонникам артиста, то его изменившееся внешность вызывает у людей лишь насмешки.

Любимые певец многих россиян стал настоящей жертвой пластических хирургов. Его мимика кажется неестественной, а лицо напоминает маску. Но больше всего удивления вызвали новые брови Киркорова.

Любимого россиянами лица больше нет: Филиппа Киркорова после пластики не узнать

«Любила его брови домиком, и ехидный взгляд, а теперь словно мама косички затянула», «Такое ощущение, что под шапкой скотч на котором натянутые брови держатся», – прокомментировали пользователи Сети новый образ музыканта.

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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