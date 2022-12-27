Любимого народом Труса не было бы, если бы не провал Вицина: о нем мало кто знает
Всего одна неудача обеспечила актеру успешную карьеру.
Георгий Вицин начал кинокарьеру довольно поздно, уже после 30 лет. Сам он считал, что объясняется такая неудача его не самой привлекательной внешностью: сильная худоба и вытянутый нос делали его незаметным для режиссеров. Таким образом, к середине 1950-х Вицин мог похвастаться только ролью Гоголя на экране.
Большие надежды он возлагал на пробы в ленту «Овод», где надеялся сыграть главного героя. Но персонаж достался Олегу Стриженову. Огорченный очередным отказом Вицин уже спешил на выход из «Ленфильма», когда в коридоре его поймал помощник режиссера Семена Тимошенко. Постановщик как раз не мог найти подходящего актера на роль в ленту «Запасной игрок». Георгия сразу утвердили, несмотря на тот факт, что он был значительно старше экранного героя и никогда не блистал в подобных фильмах.
Премьера картины имела большой успех, а Вицин получил признание как комедийный актер. Таким образом, благодаря всего одному провальному кастингу артист оказался в юмористическом жанре, который и привел его впоследствии к роли Труса.