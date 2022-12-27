Любимого народом Труса не было бы, если бы не провал Вицина: о нем мало кто знает

Георгий Вицин начал кинокарьеру довольно поздно, уже после 30 лет. Сам он считал, что объясняется такая неудача его не самой привлекательной внешностью: сильная худоба и вытянутый нос делали его незаметным для режиссеров. Таким образом, к середине 1950-х Вицин мог похвастаться только ролью Гоголя на экране.

Большие надежды он возлагал на пробы в ленту «Овод», где надеялся сыграть главного героя. Но персонаж достался Олегу Стриженову. Огорченный очередным отказом Вицин уже спешил на выход из «Ленфильма», когда в коридоре его поймал помощник режиссера Семена Тимошенко. Постановщик как раз не мог найти подходящего актера на роль в ленту «Запасной игрок». Георгия сразу утвердили, несмотря на тот факт, что он был значительно старше экранного героя и никогда не блистал в подобных фильмах.

Премьера картины имела большой успех, а Вицин получил признание как комедийный актер. Таким образом, благодаря всего одному провальному кастингу артист оказался в юмористическом жанре, который и привел его впоследствии к роли Труса.