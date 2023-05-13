Любимое россиянами блюдо еще недавно ели только собаки: это не шутка

Бульон, сваренный на костях, — это сытное и полезное блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. Миллионы хозяек могут похвастаться собственными рецептами этого лакомства, однако еще не так давно его нельзя было встретить на кухнях.

Дело в том, что кости не считались едой для людей. Их выкидывали, а, например, в деревнях отдавали собакам. И самые заботливые заводчики могли сварить из них бульон, но только для питомцев. Похлебки же варились исключительно из мяса

Ситуация изменилась лишь несколько десятилетий назад. Кулинары начали использовать кости не только из-за вкусовых качеств, но и из-за большого количества полезных веществ: на них стали готовить бульоны и супы. И репутация таких блюд постепенно улучшилась, поэтому сейчас их можно встретить на всех кухнях, а люди больше не относятся к ним как к еде для собак, пишет Wday.