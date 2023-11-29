Любимое лакомство советских детей: в чем секрет идеального пирожного «Картошка»

В кондитерских СССР существовало особое лакомство, за которым выстраивались очереди. Советские граждане обожали простое и вкусное пирожное «Картошка». С его изобретением связана легенда о том, как в одном из ресторанов догадались не выбрасывать обрезки свежей выпечки, а смешать их вместе с кремом и обсыпать какао.

И хотя этот рецепт кажется невероятно простым, повторить дома идеальную «Картошку» удавалось далеко не всем. Секрет пирожного заключался в определенном списке ингредиентов, которые нельзя было менять.

Первым делом повара пекли бисквит: яйца с сахаром нагревали на водяной бане, а затем взбивали миксером. К этой массе добавляли просеянные муку и крахмал. Получившееся тесто выпекали в духовке в течение 15 минут.

Затем готовому бисквиту нужно было остыть. За это время кулинары готовили крем из мягкого масла, сахарной пудры и ванилина. В загустевшую массу также добавляли сгущенное молоко и небольшое количество коньяка. Крем взбивали до однородного состояния.

Основную его массу смешивали с бисквитом, после чего формировали пирожные в форме клубня картофеля. Их обваливали в смеси какао и сахарной пудры. Украшали готовые изделия остатками крема, делая сверху небольшие углубления для него.