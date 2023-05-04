Любимицу Олега Ефремова ждала страшная участь: беду накликала сама
Эти слова ужасают.
Немногим начинающим актерам удается попасть под покровительство мэтров кинематографа. Но Светлане Переладовой повезло, ведь знаменитый Олег Ефремов считал юную красавицу «звездочкой советского экрана».
Коллеги девушки отмечали ее талант и доброту. Она не пыталась скандалить и строить интриги, чтобы добиться желаемого. А каждая ее роль по-своему хороша и интересна. Однако в фильмографии очаровательной артистки всего лишь 12 работ. Их могло быть гораздо больше, но в 31 год у актрисы внезапно остановилось сердце.
Для друзей и поклонников Светланы это было настоящей трагедией. Но еще тяжелее им пришлось при просмотре ее последней картины. В телевизионном спектакле «Мистерия-буфф» у героини, которую сыграла добродушная красавица, есть ужасающие и при этом пророческие слова «Если ранняя могила суждена моей весне...».