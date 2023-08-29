Любимица Винер стала копией Джоли после ряда манипуляций: «Губы – это ужас!»

В течение многих лет Ляйсан Утяшева была главной звездой художественной гимнастики. Тренер Ирина Винер не раз признавалась, что считает спортсменку своей главной фавориткой, а тысячи поклонников осыпали ее комплиментами. И после завершения карьеры она смогла прославиться на телевидении.

Сегодня Утяшева известна как успешная ведущая и звезда социальных сетей. Поклонники строчат ей комментарии под каждой публикацией, а сама знаменитость активно развивает собственные блоги. И недавно она поделилась серией снимков, на которых предстала в образе Анджелины Джоли из картины «Лазурный берег».

В кадре супруга Павла Воли красуется глубоким декольте, а макияж с длинными стрелками делает акцент на ее глазах. Волосы же знаменитость собрала в пучок, оставив лишь изящные пряди, обрамляющие лицо.

Однако далеко не все подписчики оценили преображение Утяшевой. Обсуждая образ, они отметили, что Утяшева выглядит странно в таком наряде, а особенно их смутило, что с помощью макияжа она визуально увеличила себе губы.