Любимица Сталина до конца жизни жалела, что вышла замуж: что сотворил ее муж

Марина Ладынина была настоящей звездой советского кино в 1940-х. Жизнерадостная блондинка снялась в таких фильмах, как «Трактористы», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки» и многих других. Ее считали любимицей вождя, ведь на счету актрисы было сразу пять Сталинских премий.

Ладынина не стремилась скрыть, что своими успехом обязана влиятельному режиссеру Ивану Пырьеву. Он заметил ее в фильме «Застава у Чертова брода» и начал предлагать роли в своих лентах. Марина видела знаки внимания постановщика, но на тот момент она была замужем за актером Иваном Любезновым. Только после развода она приняла ухаживания Пырьева, хотя очень быстро осознала свою ошибку. Оказалось, что и режиссер не был свободен: его супруга Ада Войцик однажды дала Ладыниной публичную пощечину.

Марина собиралась порвать с постановщиком, но узнала о своей беременности. Когда слухи о положении актрисы дошли до Пырьева, он немедленно развелся и предложил ей замужество. Ладынина согласилась, о чем жалела потом до конца жизни.

Дело в том, что постановщик и не собирался усмирить свою любвеобильную натуру. Она несколько лет терпела его постоянные измены, пока не решилась написать письмо в ЦК, в котором просила наказать Пырьева за аморальный образ жизни. Марина не отправила документ, но его нашел режиссер и устроил ей страшный скандал. Они развелись, и после расставания постановщик приложил все силы, чтобы имя актрисы внесли в черный список. Она потеряла не только работу в кино, но и сына: Пырьев добился, чтобы мальчика оставили с ним.