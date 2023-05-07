Любимица советских режиссеров ушла из кино на пике карьеры: увидите фото и все поймете

С раннего детства артистка мечтала о славе, но не смогла ее добиться.

Имя Валентины Караваевой стало известно всему СССР после выхода фильма «Машенька». В трогательной ленте артистка сыграла, когда ей был всего лишь 21 год, а спустя некоторое время получила Сталинскую премию. Звезда сцены была уверена, что ее ждет успешное будущее, но ее судьба сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что в 1943 году она попала в страшную автомобильную аварию. Водитель знаменитости погиб на месте, а саму Караваеву отвезли в одну из столичных больниц. И когда актриса очнулась, то обнаружила на своем лице длинный шрам от уха до подбородка, который полностью изменил ее внешность.

Увечье стало ударом для Караваевой. С детства она мечтала блистать в кино, но из-за шрама режиссеры не хотели брать ее в свои проекты. В течение нескольких лет она тщетно ходила по кастингам и выпрашивала себе роли.

Надежда появилась, когда артистка познакомилась с англичанином Джорджем Чапменом и вышла за него замуж. Вместе с супругом она отправилась за границу в надежде избавиться от шрама, но иностранные врачи смогли лишь уменьшить его.

Раздавленная горем Караваева решила вернуться в Москву и развестись с Чапменом. Но на родине ей все еще не предлагали никаких ролей, и лишь изредка она появлялась на театральной сцене. Чтобы справиться с депрессией, Караваева купила себе домашнюю камеру и снимала собственную игру на пленку. За многие годы она создала огромный архив, в котором исполняла только одну роль — Нину Заречную в чеховской «Чайке».

Скончалась знаменитость в 1997 году. Милиция нашла ее в собственной ванной в гриме и сценическом костюме. В последние минуты жизни Валентина Караваева в очередной раз играла свою любимую роль.