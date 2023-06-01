Любимица Пугачевой из «Фабрики звезд» превратилась в ее копию: смотреть жутко

За семь сезонов реалити-шоу «Фабрика звезд» зрители успели познакомиться со многими выдающимися исполнителями. Одной из них стала Ирсон Кудикова, которая благодаря интересному тембру поразила слушателей.

Даже после ухода с проекта певица продолжала выступать и давала сольные концерты. К тому же ее поддерживала и Примадонна, а после их коллаборации карьера молодой красавицы быстро пошла в гору. Именно поэтому ее поклонников шокировала новость о прекращении гастролей.

Выяснилось, что Ирсон встретила обеспеченного бизнесмена и вышла за него замуж.

Времени на творчество у бывшей поп-звезды просто не оставалось. Она заботилась о семье, путешествовала и баловала себя шопингом. Но за годы в дали от эстрады певица не забыла о своей покровительнице. Более того, 40-летняя Кудикова, несмотря на огромную разницу в возрасте, стала полной копией Пугачевой. У блондинки похожая прическа, овал лица, а пластические вмешательства видны даже невооруженным глазом.