Любимица Листьева и копия Раневской: как сложилась жизнь самой эпатажной ведущей 90-х

Россияне узнали имя писательницы Лидии Ивановой в 1990-х. Тогда Влад Листьев доверил ей место телеведущей в рейтинговом ток-шоу «Тема». Решение продюсера вызвало удивление и у зрителей, и у его коллег. Ведь в студии Иванова вела себя очень эпатажно, легко подключалась к обсуждению даже самых провокационных вопросов и появлялась перед публикой в откровенных и вызывающих нарядах.

Эта раскрепощенность одновременно притягивала и отталкивала поклонников программы. Ведущая не стеснялась шутить на самые щекотливое темы и говорить колкости, за что ее даже прозвали копией Фаины Раневской. Но после смерти Листьева его любимицу уволили с ТВ.

Дальнейшая судьба писательницы сложилась не самым радужным образом. В 63 года она поверила ухажеру, которой был моложе нее на 40 лет. Хотя близкие откровенно называли парня альфонсом, Иванова отправилась с ним под венец. Однако спустя некоторое время мужчина оправдал все подозрения.

Случившийся развод и стресс подорвали здоровье экс-телеведущей. Она страдала от обострения сахарного диабета. Иванова ушла из жизни в 71 год.