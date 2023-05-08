Любимец всего СССР довел Любовь Орлову до истерики тремя словами: обомлеете, когда услышите

После этого она долго с ним не разговаривала.

У Любови Орловой было все необходимое для того, чтобы стать знаменитой актрисой. Она обладала притягательной внешностью, артистизмом и нежным голосом. Тем не менее у кинодивы был один большой недостаток. Женщина не любила театральные шутки и не переносила юмор коллег.

Но однажды судьба свела ее Ростиславом Яновичем Пляттом. Он всегда знал, как поднять настроение окружающим, и был мастером анекдотов. Поэтому всесоюзный любимец решил разыграть серьезную красавицу.

Когда Любовь пришла в его гримерку, он притворился пьяным. Звезду уверили, что нашли замену актеру, и она сможет спокойно репетировать. Спустя пару минут к Орловой пришел абсолютно трезвый Плятт со словами

«Здравствуйте, я Сеня».

Мужчина увидел удивленное лицо артистки и не смог сдержать смех. А красавица устроила истерику и долго еще не разговаривала с коллегой из-за этого случая.