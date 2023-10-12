Любимец публики Губин медленно умирает: рука уже не двигается, зубы выпали

Еще двадцать лет назад имя Андрея Губина было у всех на устах. Сладкоголосый красавец, он сам писал свои песни и подарил множество хитов свои коллегам — Жанне Фриске, Юлии Беретте и Майку Мироненко. Однако в последние годы о звезде ничего не слышно: исполнитель стал затворником и забросил сценическую карьеру.

Все дело в прогрессирующем недуге. Еще в 2000-х Губину поставили серьезный диагноз «левосторонняя прозопалгия». Из-за болезни бедняга ощущает боль во всем теле: певец больше не может выступать, а также у него не получается наладить личную жизнь. Одинокий и оставленный всеми 49-летний вокалист сильно постарел и осунулся.

«У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается», — жалуется знаменитость в интервью СМИ.

Андрей Губин добавляет, что он не может даже открывать рот под фонограмму. Что уж говорить про живое исполнение?