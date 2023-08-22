Любимец Гайдая и народа: этот советский актер сыграл более 300 ролей, но никто не знает его фамилию

Советское кино подарило зрителям сотни ярких звезд. Андрей Миронов, Евгений Леонов, Александр Абдулов и другие артисты покоряли публику с первых секунд появления на экране или на театральной сцене. При этом некоторые звезды были не менее талантливы, но их фамилии знали лишь самые преданные фанаты.

Так, за свою карьеру Игорь Ясулович исполнил около 300 ролей. Он сыграл, например, в картинах «Не может быть!», «По улицам комод водили...» и «Тот самый Мюнхгаузен», а Леонид Гайдай не скрывал, что считает его одним из самых любимых актеров.

При этом Ясулович никогда не стремился к известности. Его фамилию даже не всегда указывали в титрах, а так как она оканчивается на последнюю букву алфавита, то лишь самые целеустремленные зрители могли найти ее в перечне актеров. Звезда экрана был счастлив отдавать всего себя профессии и не хотел всеобщего почитания.

Снимался же артист до последних дней жизни. Например, за 2021 год с его участием вышло четыре проекта, но зрители все равно не догадывались, что видят на экране любимого актера и легенду советского кино. Скончался мастер эпизода в августе этого года, не дожив до своего 82-летия.