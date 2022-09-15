Любимец Гайдая и Марфушка: кого еще не заметили в «Неуловимых мстителях»

С момента выхода приключенческого фильма «Неуловимые мстители» прошло более 55 лет, но многие зрители до сих пор не знают о некоторых актерах, которые приняли участие в работе над лентой. Состав картины оказался насыщен талантливыми звездами, причем не только в главных ролях.

Например, одного из бандитов сыграл любимец Гайдая Виктор Уральский. В его фильмографии было почти 200 сыгранных ролей, в основном эпизодических. Но режиссеры его очень ценили. Леонид Гайдай снял Уральского в 11 своих картинах, среди которых были «Бриллиантовая рука» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

А роль белокурой Жози, спевшей романс в «Неуловимых мстителях», доверили Инне Чуриковой. К тому времени она уже успела сыграть свою знаменитую Марфушку в «Морозко». На съемках приключенческой картины актриса встретила будущего мужа Глеба Панфилова.

Довелось сняться в ленте и Ефиму Копеляну, сыгравшему атамана Бурнаша. В его карьере этот персонаж оказался одним из самых популярных. А вот имя Даниила Нетребина, исполнившего роль отца Даньки и Ксанки, даже не указали в титрах, настолько незначительным был его герой.