Любимчики фортуны: трем знакам зодиака сказочно повезет в первую неделю октября

Этой осенью положение планет постоянно меняется. Астрологи отмечают и редкие события, которые происходят на небе. Например, Юпитер вскоре пройдет максимально близко к Земле, что случается нечасто.

Планета имеет особое значение, символизируя мудрость и награждая людей талантом. Такая расстановка небесных тел обещает перемены некоторым знакам зодиака. Трем из них улыбнется фортуна, и результаты этой благосклонности они почувствуют уже в первую неделю октября.

Близнецы. Обладателей этого знака ожидают перемены к лучшему. Одинокие люди могут найти вторую половинку, которая приведет к образованию семьи. Кроме того, Юпитер позволит преуспеть в профессиональной сфере.

Водолей. Близкое положение планеты в сочетании с ретроградным Сатурном избавит от сложных ситуаций и проблем. Обладатели этого знака смогут наконец-то насладиться жизнью без трудностей. Их ждет финансовый успех, который позволит задуматься об открытии собственного дела.

Козерог. Юпитер подарит обладателям данного знака обилие счастливых событий. На работе их будут хвалить, денег хватит на все желания, а в семье воцарятся гармония и спокойствие.