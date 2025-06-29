Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

29 июня 2025 16:11
Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

И одна из звезд культовой франшизы тоже в наличии.

Если вы думаете, что эпоха клонов «Пилы» канула в Лету вместе с дисками Blu-ray — спешу вас разочаровать и одновременно обрадовать. На свалке B-хорроров тихо пылится фильм, который заслуживает чуть больше лайков, чем у него есть сейчас — «Счётчик смертей». На «КиноПоиске» у него даже нормальной страницы нет, а зря — ведь этот кровавый привет как раз для тех, кто не боится смотреть на экран, прикусив кулак.

«Счётчик смертей» вышел в 2022-м и даже не пытался маскироваться — в нём всё от «Пилы» и её сиквелов. Запертые в бетонных камерах люди, грубоватый манипулятор за кадром и медленно взрывающиеся головы — всё для фанатов жанра. Чтобы не было скучно, авторы добавили щепотку сатиры: шоу транслируется онлайн, а выживание зависит от количества лайков. Чувствуете иронию? Да, это буквально «вы умрёте, если вас не лайкнут».

Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

Вместо изощрённых ловушек Джона Крамера — пытки в духе «Хостела» в прямом эфире. Выбор инструментов ограничен только фантазией и уровнем брезгливости зрителя. В ход идут иглы, лезвия и один очень живописный эпизод с глазным яблоком — практические эффекты так откровенны, что фанаты старой школы «сплаттер»-ужасов довольно закивают.

Конечно, если «Пила» в своё время пыталась что-то сказать о грехах и раскаянии, то «Счётчик смертей» говорит лишь одно: «Хотите мясо? Будет вам мясо». Пафоса — ноль, диалогов — лучше бы тоже. Даже любимчик Тарантино Майкл Мэдсен в роли полицейского тут явно из-за денег, а не из-за искусства.

Но именно эта нелепая сторона работает как бонус — «Счётчик смертей» можно смотреть как лобовую пародию на жанр, где копы опаздывают, маньяки преуспевают, а зрители ликуют.

Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

Вишенка на торте — появление старого знакомого: Костас Мэндилор снова в деле, и пусть тут он не Хоффман из «Пилы», но взглянуть на актёра в знакомом амплуа — чистый фан-сервис для тех, кто скучает по адреналину первой трилогии.

Пускай «Счётчик смертей» и выглядит как фанатская поделка — иногда и такие нужны. Так что не стесняйтесь — откопайте этот недооценённый трэш и сами решите, стоит ли он (и его жертвы) вашего лайка.

Ранее мы писали: Пациент скорее жив, чем мертв, но разве ж это жизнь? «Пиле 11» все-таки быть, но фанатам серии радоваться пока рано

Фото: Кадр из фильма «Счетчик смертей» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Читать дальше 20 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим») «С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим») Читать дальше 22 июля 2025
«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Читать дальше 21 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше