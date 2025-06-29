Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека

Если вы думаете, что эпоха клонов «Пилы» канула в Лету вместе с дисками Blu-ray — спешу вас разочаровать и одновременно обрадовать. На свалке B-хорроров тихо пылится фильм, который заслуживает чуть больше лайков, чем у него есть сейчас — «Счётчик смертей». На «КиноПоиске» у него даже нормальной страницы нет, а зря — ведь этот кровавый привет как раз для тех, кто не боится смотреть на экран, прикусив кулак.

«Счётчик смертей» вышел в 2022-м и даже не пытался маскироваться — в нём всё от «Пилы» и её сиквелов. Запертые в бетонных камерах люди, грубоватый манипулятор за кадром и медленно взрывающиеся головы — всё для фанатов жанра. Чтобы не было скучно, авторы добавили щепотку сатиры: шоу транслируется онлайн, а выживание зависит от количества лайков. Чувствуете иронию? Да, это буквально «вы умрёте, если вас не лайкнут».

Вместо изощрённых ловушек Джона Крамера — пытки в духе «Хостела» в прямом эфире. Выбор инструментов ограничен только фантазией и уровнем брезгливости зрителя. В ход идут иглы, лезвия и один очень живописный эпизод с глазным яблоком — практические эффекты так откровенны, что фанаты старой школы «сплаттер»-ужасов довольно закивают.

Конечно, если «Пила» в своё время пыталась что-то сказать о грехах и раскаянии, то «Счётчик смертей» говорит лишь одно: «Хотите мясо? Будет вам мясо». Пафоса — ноль, диалогов — лучше бы тоже. Даже любимчик Тарантино Майкл Мэдсен в роли полицейского тут явно из-за денег, а не из-за искусства.

Но именно эта нелепая сторона работает как бонус — «Счётчик смертей» можно смотреть как лобовую пародию на жанр, где копы опаздывают, маньяки преуспевают, а зрители ликуют.

Вишенка на торте — появление старого знакомого: Костас Мэндилор снова в деле, и пусть тут он не Хоффман из «Пилы», но взглянуть на актёра в знакомом амплуа — чистый фан-сервис для тех, кто скучает по адреналину первой трилогии.

Пускай «Счётчик смертей» и выглядит как фанатская поделка — иногда и такие нужны. Так что не стесняйтесь — откопайте этот недооценённый трэш и сами решите, стоит ли он (и его жертвы) вашего лайка.

Ранее мы писали: Пациент скорее жив, чем мертв, но разве ж это жизнь? «Пиле 11» все-таки быть, но фанатам серии радоваться пока рано