Любимца Крутого возненавидели в Казахстане: пошел против правил

Свою славу в России Димаш Кудайберген обрел благодаря протекции Игоря Крутого. Композитор не скрывал, что остался в восторге от таланта казахского исполнителя, как только впервые услышал его на сцене. С его легкой руки Кудайберген заявил о себе на «Новой волне», а затем Крутой доверил певцу несколько своих хитов.

Вскоре имя артиста начало греметь по всему миру. Особенно его необычный вокал оценили в Китае. А вот в родном Казахстане о любимце Крутого сложилось противоречивое мнение.

Несмотря на то, что в стране молодому певцу было присвоено звание заслуженного деятеля культуры, опытные музыканты активно его критикуют. Все дело в слишком «женском» вокале: привычку Кудайбергена переходить на высокие ноты эксперты не понимают.

Педагог Мирас Жаналы считает, что во многом здесь виноват казахский менталитет. Местные жители привыкли, что на сцене мужчина должен оставаться брутальным, без лишнего эпатажа. Кудайберген эти правила нарушает.