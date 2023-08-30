Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит

На днях стартовали съемки биографической картины «Плевако». Сюжет рассказывает о прославленном адвокате Федоре Плевако, жившем в Российской империи.

На главную роль был утвержден Сергей Безруков, которому не привыкать перевоплощаться в исторических личностей. Однако изначально режиссер Алексей Учитель видел в роли Федора Никифоровича Владимира Машкова, ведь актер поразительно похож на именитого адвоката.

Однако звезде «Ликвидации» пришлось принять поражение от коллеги. Учитель передал свой проект Анне Матисон, супруге Безрукова. Она и заменила исполнителя главной роли. Матисон предпочла работать не с Машковым, о буйном нраве которого известно каждому, а со своим мужем.

«Он во всем слушается режиссера, подчиняется ей», — признался Алексей Ефимович в интервью на YouTube-канале «Вокруг ТВ».

Однако теперь Безрукову лучше не попадаться на глаза своему коллеге. После вмешательства Анны в каст проекта отношения между актерами уже начали усугубляться. Известно, что Машков сильно обиделся на Безрукова и его жену.