Любимая женщина Бориса Невзорова умерла в одиночестве: ее история пробивает на слезу

Анастасию Иванову многие считали актрисой одной роли. Она прославилась, сыграв Лиду в картине Бориса Дурова «Не могу сказать „прощай“», но после этого практически пропала с экранов. Актриса вышла замуж за Бориса Невзорова, родила дочь и ушла в декретный отпуск. Когда же она вернулась в строй, лирические героини были уже не так востребованы.

Анастасия играла в театре, но очень переживала от своей невостребованности в кино. Возможно, ее триумфальное возвращение на экран было не за горами, но узнать этого уже никто не сможет. Актриса трагически скончалась в 34 года. Борис Невзоров нашел свою жену убитой в собственной квартире.

Всего за полчаса до возвращения домой актер говорил с супругой по телефону. Она сказала, что в гости зашел приятель, но имени не уточнила. Правда шокировала всех: актрису убил Сергей Просветов, знакомый пары из театральной тусовки. Супруги даже прописывали его в своей квартире, чтобы помочь в сложной ситуации. У Сергея были проблемы с запрещенными веществами. Он напал на Анастасию, чтобы забрать ее кольца и видеомагнитофон.

Расплата пришла неожиданно. Прежде чем убийцу нашли сотрудники правоохранительных органов, он сам был убит сыном-подростком одной из своих подруг. По печальной иронии судьбы, убийца актрисы погиб от ножевых ранений так же, как и она сама.