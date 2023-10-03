Любимая советская актриса американских солдат: участи звезды не позавидуешь

Нонна Терентьева — одна из немногих советских актрис, которых обожали далеко за пределами СССР. С первой же попытки девушка поступила в Щукинское училище и еще во время учебы начала сниматься в кино.

Ролей актрисе доверяли непростительно мало: Нонна обладала «несоветской», аристократичной красотой. Но в 1966 году фильм «В городе С.» с участием Терентьевой отправился на Каннский кинофестиваль. Там россиянка произвела фурор. Ее завалили предложениями от западных киноделов, но советское руководство отклонило их все, ссылаясь на занятость звезды. Хотя на родине женщина получала только эпизоды и роли второго плана.

Через год портрет актрисы получил первое место на фотовыставке в Париже. А когда этот снимок напечатали в американской газете Stars and Stripes, Нонна стала кумиром всех солдат США.

Больше всего артистка боялась постареть. Даже разменяв шестой десяток, она не играла героинь старше 35. Увы, ее опасениям не суждено было сбыться. В 54 года Нонна Николаевна скончалась из-за онкологического заболевания.