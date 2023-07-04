Любимая сказка советских детей сейчас пугает даже взрослых: такое могли снять только в СССР

Тот случай, когда брать пример с героев не стоит.

В Советском Союзе было выпущено немало мультфильмов, многие из которых дети любят по сей день. Один из самых ярких проектов того времени снят по мотивам сказки Сергея Аксакова — «Аленький цветочек».

На этой картине выросло не одно поколение, но пришло время посмотреть правде в глаза. Сегодня любимая сказка советских детей напугает любого взрослого. И современные родители наверняка включили бы данный мультфильм в черный список.

На первый взгляд история кажется поучительной. Настенька полюбила чудовище, поскольку внутреннее всегда важнее внешнего. Но сюжет показывает зрителю и другие обстоятельства, оказаться в которых никто бы точно не захотел.

В мультфильме можно увидеть нездоровые отношения и абьюз, не говоря уже о фактической продаже дочери отцом в рабство. Снять такое могли, пожалуй, только в СССР. Теперь же сценаристы стараются быть более осторожными, когда дело касается фильмов для детей.