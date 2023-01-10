Любимая роль Марлен Дитрих: россиянам на этот фарс стыдно смотреть

В фильмографии Марлен Дитрих не один десяток киноработ, многие из которых можно смело назвать шедеврами. Вот только из всех своих ролей немецкая актриса выделяла всего лишь одну, считая ее самой любимой.

Речь идет о картине под названием «Распутная императрица». Премьера этого детища Джозефа фон Штернберга состоялась в далеком в 1934-м. В ней Дитрих сыграла Екатерину II.

На этот фарс россиянам стыдно смотреть. Многие считают, что картина собрала самые глупые стереотипы о России. Уже первые кадры ленты поражают своей жестокостью: в них показаны сцены казней и пыток.

Героиня же Дитрих в ходе повествования превращается из доброй и несколько наивной принцессы в тирана. Вдобавок ко всему она становится уж слишком неразборчивой в любовных связях, что явно не красит правительницу Руси.

Как бы там ни было, артистку ничего не смущало. Напротив, засветившись в этом фильме, она не переставала уверять всех в том, что у нее русская душа.