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Любимая Бондаренко была «засватана» другому: вся Россия считает экс-жениха «недалеким»

31 июля 2023 08:15
Любимая Бондаренко была «засватана» другому: вся Россия считает экс-жениха «недалеким»

Ее окончательный выбор одобрят многие.

Когда-то о красавце-актере Станиславе Бондаренко мечтала каждая россиянка. Киношный герой-любовник и в реальной жизни оказался настоящим сердцеедом, перед чарами которого не устояли многие дамы.

Официально Бондаренко был женат дважды. С первой супругой Юлией Чиплиевой он расстался в 2015 году, а уже через пару лет актер обрел настоящую любовь со своей «единственной». Ей стала модель и предпринимательница Аурика Алехина, подарившая Станиславу двух дочек. Однако не все знают о любопытном прошлом девушки.

До встречи с Бондаренко Алехина активно искала свою любовь. Однажды она даже пришла на шоу «Давай поженимся!» и с первого взгляда покорила сердце актера Виталия Гогунского. Он известен по роли недотепы Кузи из «Универа». Передачу Виталий и Аурика покидали вместе под аплодисменты зрителей.

Однако до свадьбы дело так и не дошло. Пара вскоре рассталась, и уже через год Алехина стала женой Бондаренко. Многие одобрили ее выбор, ведь Гогунский известен на всю страну как «недалекий» студент. Станислав на его фоне явно выигрывает.

Любимая Бондаренко была «засватана» другому: вся Россия считает экс-жениха «недалеким»
Фото: Legion-Media, кадр из программы «Давай поженимся!»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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