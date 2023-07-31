Любимая Бондаренко была «засватана» другому: вся Россия считает экс-жениха «недалеким»

Когда-то о красавце-актере Станиславе Бондаренко мечтала каждая россиянка. Киношный герой-любовник и в реальной жизни оказался настоящим сердцеедом, перед чарами которого не устояли многие дамы.

Официально Бондаренко был женат дважды. С первой супругой Юлией Чиплиевой он расстался в 2015 году, а уже через пару лет актер обрел настоящую любовь со своей «единственной». Ей стала модель и предпринимательница Аурика Алехина, подарившая Станиславу двух дочек. Однако не все знают о любопытном прошлом девушки.

До встречи с Бондаренко Алехина активно искала свою любовь. Однажды она даже пришла на шоу «Давай поженимся!» и с первого взгляда покорила сердце актера Виталия Гогунского. Он известен по роли недотепы Кузи из «Универа». Передачу Виталий и Аурика покидали вместе под аплодисменты зрителей.

Однако до свадьбы дело так и не дошло. Пара вскоре рассталась, и уже через год Алехина стала женой Бондаренко. Многие одобрили ее выбор, ведь Гогунский известен на всю страну как «недалекий» студент. Станислав на его фоне явно выигрывает.