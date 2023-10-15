Любимая бабушка российского кино была красавицей в молодости: такой никто не помнит

В этом сентябре Розе Хайруллиной исполнилось уже 62 года. Многие зрители узнали ее всего несколько лет назад благодаря популярному сериалу «Ольга», где она сыграла одного из центральных персонажей. Если посмотреть на фильмографию актрисы, то во всех последних работах она представала исключительно в обликах бабушек и старушек.

Эти персонажи в итоге и сделали ее известной на всю Россию.

Но мало кто из поклонников характерной артистки знает, какой красавицей она была в молодости. Это подтверждают архивные снимки.

На фото из прошлого у Хайруллиной еще длинные светлые волнистые волосы, которые делали черты ее лица мягче. В таком нежном образе столичные зрители ее никогда не видели. Ведь долгое время актриса строила карьеру исключительно в Казанском ТЮЗе, вращаясь среди местной богемы. И только в 2009 году она переехала в Москву, где начала одновременно выступать в культурных учреждениях и сниматься в кино. За короткое время артистка стало одной из самых востребованных звезд в стране.