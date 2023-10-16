«Любим друг друга»: Боярская перестала скрывать сильные чувства к коллеге

Елизавета Боярская давно состоит в браке с Максимом Матвеевым, с которым воспитывает двоих детей. Но статус жены и матери не мешает актрисе на всю страну признаваться в любви к другому мужчине.

Артистка все еще питает нежные чувства к своему коллеге и бывшему возлюбленному. С Данилой Козловским дочь Михаила Боярского сблизилась еще на первом курсе театральной академии. Легенды о их бурном романе ходят до сих пор.

По слухам, счастью пары помешал д’Артаньян. Это сегодня брюнет — популярный актер и режиссер, а тогда у него не было ни кола, ни двора, ни всероссийской славы.

Возлюбленные расстались, но жизнь не раз сводила их на одной сцене. Звезда даже не пытается отрицать, что неравнодушна к избраннику Оксаны Акиньшиной.