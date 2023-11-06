«Любим друг друга»: Боярская назвала имя мужчины, который знает все ее «трещинки»

Речь не о муже-актере или о прославленном отце.

Елизавете Боярской многие завидуют. Еще бы! В жизни красотки есть все, о чем только можно мечтать. Папа — кумир миллионов, одна из главных советских звезд, муж — секс-символ отечественного кино, да и к тому же примерный семьянин. Кажется, с такими близкими людьми не пропадешь. Но свои тайны артистка доверяет совсем другому мужчине.

Боярская знает: она всегда может положиться на старинного друга и попросить его о помощи. Имя близкого человека актрисы — Данила Козловский. Говорят, в прошлом у знаменитостей был роман, но после расставания они смогли сохранить дружеские отношения. Вместе они окончили Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а после поступили на службу в один театр.

«Мы по сей день дружим и любим друг друга», — признавалась Елизавета Боярская в интервью изданию «Московский комсомолец».

Близким друзьям удалось сохранить свою особую связь на долгие годы, несмотря на звездный успех и невзгоды.