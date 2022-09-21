Любили убийцу? Боярский раскрыл россиянам глаза на Д’Артаньяна

Актер оказался не в восторге от персонажа, который принес ему известность.

Михаил Боярский стал широко известен зрителям еще после роли в фильме «Старший сын» 1975 года. Но настоящий звездный час ждал актера спустя три года, когда на экраны вышла картина «Д’Артаньян и три мушкетера». Обаятельный Боярский сыграл главную роль — храброго гасконца и дамского угодника. Он же и закрепил за собой этот образ, «крылатые» фразы и даже шляпу.

Михаил сыграл Д’Артаньяна еще дважды — в фильмах 1992 и 1993 годов. А в 2007 году уже немолодые мушкетеры снова воссоединились для совместной работы. Но, как оказалось, на все эти съемки Боярский соглашался только ради друзей-актеров. Сам же он популярного персонажа откровенно недолюбливал. По мнению актера, Д’Артаньяна точно нельзя назвать положительным героем.

«Самый настоящий убийца — в день по пять трупов», — заявил артист в шоу ЗАНГАЛИС & К.

Причем особенно жаль Боярскому было Миледи. Поэтому он и удивлен тому, с какой любовью относятся к Д’Артаньяну зрители, не замечая его отрицательных черт.