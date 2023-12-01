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Любили больше комедий Гайдая и Рязанова: эти фильмы советских времен давно забыли

1 декабря 2023 13:30
Любили больше комедий Гайдая и Рязанова: эти фильмы советских времен давно забыли

Публика давно потеряла к ним интерес.

Советские зрители с большой любовью относились к фильмам своих современников. Картины Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Георгия Данелии неизменно становились хитами. Однако в некоторых случаях работы постановщиков все-таки уступали иностранным фильмам.

Так, в период СССР популярностью пользовалось индийское кино. Первой лентой из далекой страны, которую представили публике, была мелодрама «Бродяга». Картина тут же стала невероятно успешной и после шла в кинотеатрах еще четыре раза: в 1959, 1965, 1977 и 1985-м.

После «Бродяги» чиновники начали все чаще привозить фильмы из Болливуда. Так публика познакомилась с «Зитой и Гитой», «Бобби», «Мстителем». И все эти картины становились рекордсменами по сборам. И нередко между очередной комедией Рязанова или индийским блокбастером зрители выбирали как раз фильм из Болливуда.

Однако после развала СССР публика перестала с таким восторгом воспринимать экзотические картины. В кинотеатры попали голливудские и европейские ленты, а сегодня лишь самые большие поклонники помнят, какие именно индийские фильмы показывались в кино.

Фото: Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com, legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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