Любила постарше: роман с этим седовласым актером годами скрывала Евгения Брик

Евгения Брик вышла замуж за Валерия Тодоровского, в котором сразу узнала родную душу. Режиссер, недолго думая, увел невесту у известного актера. Отношения с коллегой красотка не спешила предавать огласке.

В молодости актриса закрутила роман с Дмитрием Марьяновым, который был на 12 лет старше. Девушку из интеллигентной семьи не смущал ни возраст избранника, ни его репутация ловеласа и сердцееда.

Знаменитость мечтала стать женой своего возлюбленного, но мешало одно но. Седовласый артист не делал ей предложение руки и сердца. Ждать этого целую вечность Брик не собиралась, и знакомство на пробах с Тодоровским оказалось как никогда кстати.

Постановщик целых 20 лет прожил с женой Натальей Токаревой, подарившей ему двоих детей. Но встреча с Брик перевернула все с ног на голову. Ради новой любви кинодел пошел на решительный шаг. В его жизни и прежде случались любовные увлечения, но только ради Евгении он ушел из семьи.