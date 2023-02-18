Любил только предательниц: гляньте, кто соблазнил Сережку из фильма «Дом, в котором я живу»

Советский кинохит «Дом, в котором я живу» сделал Владимира Земляникина всенародным кумиром. С той поры за ним плотно закрепился образ обаятельного рубахи-парня со стальным стержнем внутри. Однако в реальной жизни актер был намного мягче, чем его экранный герой. И это сыграло с Земляникиным злую шутку.

Артист неоднократно влюблялся в роковых женщин, которые оставили на его душе глубокие раны. Первой из них была Нина Дорошина, известная по роли Надюхи в комедии «Любовь и голуби». Земляникин крутил роман с актрисой, когда они были еще студентами.

Владимир души не чаял в своей возлюбленной и хотел на ней жениться, однако Дорошина не спешила в ЗАГС. Их отношениям пришел конец, когда Нина страстно влюбилась в худрука театра Олега Ефремова. Между ним и Дорошиной завязался роман, который продлился полвека. А Земляникину оставалось только кусать локти.

Позднее актер начал встречаться с Любовью Лифенцевой. Она известна по картинам «Каникулы Кроша» и «Вечный зов». Их роман привел к браку и рождению дочери. Гром грянул, когда во МХАТ, где служила актриса, пришел Олег Стриженов. Лифенцева влюбилась в него без памяти, и он ответил ей взаимностью. Вскоре она забеременела от любовника и ушла от Земляникина.

Актер все-таки встретил свою единственную. Ею стала журналистка Людмила Егорова. Вместе они прожили почти 50 лет до самой смерти Земляникина.