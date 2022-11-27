Любил словно родную дочь: как выглядит и чем зарабатывает на жизнь падчерица Галкина

Владислава Галкина любили миллионы за его улыбку и обаятельную игру. Пользовался артист успехом и у женщин. Галкин был женат четыре раза. Первой его супругой стала Светлана Фомичева, однако брак продержался всего год. Не сложилось и с двумя последующими женами – Еленой Галкиной и Валентиной Елиной. Свою любовь актер встретил в лице артистки Дарьи Михайловой.

Последняя супруга Владислава Галкина была старше мужа на 6 лет.

От предыдущего брака у женщины была десятилетняя дочь Василиса от актера Максима Суханова. Василису Галкин принял как родную.

Василиса Суханова пошла по пути своих звездных родителей и тоже стала актрисой. Девушка окончила Щукинское театральное училище и работает в театре имени Вахтангова. Суханова не замужем, однако вот уже несколько лет состоит в отношениях с актером Юрием Лейкиным.