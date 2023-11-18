Любил «погорячее»: о пикантных похождениях Меньшова за границей слагали легенды

Владимиру Меньшову пришлось забыть о заграничных поездках после одного инцидента. Оказавшись в чужой стране, режиссер пустился во все тяжкие, позабыв, что блюстители морали никогда не дремлют.

О пикантных похождениях постановщика за рубежом слагали легенды. И многое из того, что говорили, оказывалось чистой правдой. Достаточно вспомнить историю, которая случилась во Франции.

Всю туристическую группу Меньшов повел в кинотеатр «для взрослых». Поход не был запланирован. На заведение супруг Веры Алентовой наткнулся случайно. Билеты оказались недорогими, поэтому мэтр решил, что может позволить себе такое удовольствие.

Интересно, что переводчица сбежала с сеанса после первых же минут просмотра «горячей» картины. О случившемся быстро доложили, и на родине Владимира Валентиновича ждали санкционные меры. После этого эпизода киношника сделали невыездным.