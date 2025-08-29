Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Меню
29 августа 2025 12:19
Но надежд на 3-й сезон возлагать не стоит.

Осенью 2025 года зрителей ждет долгожданная премьера третьего сезона «Метода». Пока фанаты пытаются восстановить в памяти запутанные события прошлых сезонов, один вопрос продолжает будоражить больше всего: что на самом деле связывало Родиона Меглина и Есению Стеклову?

Особенно интригует история с убийством матери Есении, которую, как выяснилось, убил именно Меглин. При этом в финале герой сказал, что любил эту женщину. И вот это противоречие заставляет зрителей сомневаться в истинности любых его чувств.

Любовь или игра между Меглиным и Есенией?

Меглин — персонаж сложный и многогранный. Между ним и Есенией действительно возникла связь, которая в одном из эпизодов перешла в физическую близость. Но можно ли считать это проявлением любви?

Сам Константин Хабенский, исполняющий роль Меглина, давал понять, что чувства его персонажа неоднозначны:

«Наверное, все-таки химия должна исходить от Есени: через ее отношение, через ее переживания. Но своей любовью она убивает Меглина, губит его, ведь он становится беспомощнее. Второй сезон — он о зарождении большой любви, в которой наши герои могут потонуть».

Что же чувствовал Меглин?

Возможно, его отношение к Есении — смесь одержимости, желания контролировать и искренней, но искаженной привязанности. Он видел в ней родственную душу, но одновременно пытался подчинить ее своей воле.

Романтическая линия между ними определенно существует, но трактовать ее можно по-разному: как токсичную зависимость, как игру в кошки-мышки или как единственную подлинную связь двух одиночек.

Тут можно было бы понадеяться, что третий сезон прояснит ситуацию, но фанатов ждет неожиданная новость — Есени в нем уже не будет. А кем ее заменят, мы рассказывали в этой статье.

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
