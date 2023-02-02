Любил футбол, но отвернулся от сборной СССР: этот отказ Высоцкому не забыли

Самый харизматичный бард СССР пел и о вратаре Яшине, и о комментаторах, что «кроют нас для красного словца». И хотя ярым болельщиком Высоцкий не был, за взлетами и падениями советской сборной он следил самым пристальным образом, изо всех сил поддерживая игроков. Но однажды все изменилось.

На Олимпиаде 1976 года в канадском Монреале Высоцкому предложили зайти в Олимпийскую деревню и спеть перед советскими футболистами — поддержать их перед матчем. Высоцкий на эту просьбу врача сборной Савелия Мышалова ответил отказом.

Причину излагает канал Sport.24: известный певец просто не захотел пересекаться с представителями партийного начальства. Они по принятому тогда обыкновению сопровождали известных спортсменов, артистов в их поездках за рубеж.

Отношения у Высоцкого с властью были сложные, но выносить их в поле зрения общественности он никогда не хотел. Хотя для человека, который бросал подготовку к спектаклю ради матча «наших», такая принципиальность выглядит алогичной. Высоцкий не стал петь перед сборной в деревне, но пригласил случайно увиденных футболистов Блохина и Буряка к себе, где провел для них квартирник.