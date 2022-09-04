Любил деньги, «воровал» у «Ласкового мая»: такого Цоя россияне не знали

Со смерти Виктора Цоя прошло больше 30 лет, но память о музыканте живет в его песнях, фильмах и откровениях друзей и родных. Одним из тех, кто раскрыл артиста с новой стороны, был его коллега по сцене Константин Кинчев.

Лидер рок-группы «Алиса» вспоминал, что незадолго до гибели Виктор был нацелен усиленно развивать карьеру: он учил английский язык, интересовался модой, искал новые способы заработка.

«Все, что модно, он отслушивал, отслеживал и анализировал. "Ласковый май" в моде — значит, надо что-то и оттуда взять», — поделился Кинчев в сборнике Марианны Цой.

Он добавил, что певец не был лишен если не звездной болезни, то склонности к пафосу. Статусу знаменитости Цой следовал беспрекословно, отчего ездил на автомобилях с затемненными стеклами, отменял выступления из-за нехватки зрителей и, возможно, даже пользовался услугами телохранителей.